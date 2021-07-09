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Для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов из Беларуси на границе Литвы с этой страной, у Друскининкай, в пятницу начинают устанавливать проволочный барьер.
На границе Литвы с Беларусью возводится проволочный барьер
© A.Didžgalvio nuotr.

"Военные должны начать установку", – сообщил в пятницу BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Он утверждает, что он будет установлен на участке в 30 километров.

"Пограничники не участвуют в строительстве, лишь указали самый беспокойный участок", – сказал представитель СОГГЛ.

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За минувшие сутки на Друскининкской заставе не было задержанных мигрантов, это первый подобный случай с июля.

С начала года именно здесь задерживалось наибольшее число мигрантов, по предварительным данным - 512.

В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном – из Ирака.

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