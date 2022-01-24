aA
На важнейших участках границы Литвы с Беларусью уже уложено более 170 километров колючей проволоки. Вся длина заграждения из нее составит немногим более 500 км.
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© EPSO-G nuotr.

Ответственная за реализацию проекта возведения забора на границе с Беларусью энергетическая группа Epso-G в понедельник представила информацию о ходе осуществления проекта комиссии по надзору за ним во главе с премьер-министром.

Как сообщает Epso-G, работы по укладке колючей проволоки уже завершены на погранзаставах Друскининкай, им. А. Бараускаса, Адутишкиса, Кабеляй и Капчаместиса - участках первого этапа. Сегменты заграждения на них будут оборудованы до конца апреля, а сегменты второго этапа - до сентября. Стоимость всего проекта составляет около 120 млн евро.

Статьи по теме:
Глава МВД: спокойствие на границе Литвы с Беларусью обманчиво  (7)
Глава КНБО: на границе с Беларусью – 150 км колючей проволоки и 10 км заграждений  (4)

Сообщается, что забор на границе сейчас возводит около 600 рабочих.

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Глава МИД Литвы: мы считаем, что война возможна (217)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Экономист предлагает властям вспомнить свое обещание и вернуть прежний тариф НДС (4)

Президент Литовского института свободного рынка Елена...

Глава минобороны Литвы: НАТО будет реагировать на изменение ситуации в регионе, направляя новые силы (8)

Направляемые в Беларусь стотысячные российские войска...

В Литве планируют время четвертой вакцины от коронавируса, недоверие жителей растет (15)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сообщает, что в...

Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу в Литву прибудут истребители из Дании (12)

На фоне усиления российского военного присутствия...