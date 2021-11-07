aA
За минувшие сутки литовские пограничники предотвратили проникновение в Литву из Беларуси 98 нелегальным мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в воскресенье.
Latvijos-Baltarusijos pasienis
Latvijos-Baltarusijos pasienis
© Scanpix / Reuters

В субботу в Литву по гуманитарным причинам никого не впустили.

В пятницу в Литву не впустили 126, в четверг - 58, в среду - 87, во вторник - 96, в понедельник - 11 человек.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 5623. В этом году нелегально в Литву пришли более 4200 мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: кризисы позволили заново оценить важность сотрудничества стран Балтии (34)

Последние кризисы позволили заново оценить важность...

На границе Литвы с Беларусью развернули 58 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники...

Сейм рассмотрит предложение продлить полномочия военных на границе с Беларусью (2)

Сейм Литвы рассмотрит предложение продлить на три...

Глава Погранслужбы Литвы: обнаруженных внутри страны мигрантов не высылают в Беларусь, а задерживают (14)

Пограничники стали строже применять политику...

TOP новостей

9000 евро за 1 кв. м – не предел: сколько стоит жилье в Паланге (55)

Цены на жилье в Паланге сравнивают уже даже не с ценами...

Такой смертности в Литве не было в течение 20 лет (11)

На минувшей неделе Департамент статистики сообщил о...

СМИ: непривитые супруги скончались от коронавируса в тот же день

В один день от COVID-19 скончались пожилые супруги из...

Рано утром из Литвы вернули семью мигрантов с малолетним ребенком

6 ноября, в 20 ч. на Падварёнскую заставу (Вильнюсский...

Коронавирус в Литве: 2090 новых случаев и 25 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2090 новых...