На границе Литвы с Беларусью развернули около 50 мигрантов, 4 впустили

Как сообщила в пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ), в четверг мигрантов из Беларуси не впустили у Швенченского, Варенского районов, у Друскининкского самоуправления.
Четырех лиц, среди которых было два несовершеннолетних, в четверг были впущены по гуманитарным причинам из Беларуси.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
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