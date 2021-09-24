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В четверг литовские пограничники не впустили в страну около 50 нелегальных мигрантов, основная их часть – почти 40 – хотели попасть в Литву через границу, проходящую в Лаздийском районе.
На границе Литвы с Беларусью развернули около 50 мигрантов, 4 впустили
© DELFI / Orestas Gurevičius

Как сообщила в пятницу Служба охраны госграницы (СОГГ), в четверг мигрантов из Беларуси не впустили у Швенченского, Варенского районов, у Друскининкского самоуправления.

Четырех лиц, среди которых было два несовершеннолетних, в четверг были впущены по гуманитарным причинам из Беларуси.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

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В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

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