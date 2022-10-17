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В воскресенье сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 8 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.
На границе Литвы с Беларусью развернули 8 нелегальных мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Латвии за прошлые сутки зафиксировали 33 попытки незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в субботу предотвратили проникновение 81 мигранта.

В этом году сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 9 277 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу. В августе прошлого года пограничникам было предоставлено право не пропускать мигрантов из Беларуси, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 17 383 нелегальных мигранта.

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