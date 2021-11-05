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За минувшие сутки литовские пограничники предотвратили попадание в Литву из Беларуси 58 нелегальным мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в пятницу.
На границе Литвы с Беларусью развернули 58 нелегальных мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг не было впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В среду не были впущены 87 нелегалов, во вторник – 96, в понедельник – 11, в воскресенье – 35, в субботу – 31, в минувшую пятницу – 111.

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С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 5623.

В этом году незаконно попали в Литву более 4,2 тыс. мигрантов.

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