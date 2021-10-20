На границе Литвы с Беларусью развернули 55 мигрантов

Двоих иностранцев впустили по гуманитарным причинам, сообщила в среду Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
По сообщению службы, за последние сутки количество нелегальных мигрантов почти в три раза меньше, чем в понедельник, когда в недопустимых местах границу пытались пересечь 149 мигрантов.
СОГГЛ также сообщает, что после нескольких дней перерыва в Друскининкском самоуправлении на белорусской стороне вновь были слышны артиллерийские выстрелы в направлении находящегося под Гродно полигона Гожа.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
Нелегально перешли границу с Беларусью в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.
В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.
С того времени в Литву не пропущено более 4 тыс. нелегальных мигрантов.
По данным Генпрокуратуры, с начала лета было начато 25 досудебных расследований по факту незаконного пересечения границы, а по факту организации незаконного пересечения – 40. В целом - более ста подозреваемых. Расследование незаконного пересечения границы начинается, если мигранты указывают, что Литва не была их конечной целью. Если человек указывает Литву как цель, то ему не угрожает расследование и в случае отклонения его ходатайства об убежище.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.
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