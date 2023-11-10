На границе Литвы с Беларусью развернули 41 нелегального мигранта

 
ELTA
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Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
ФОТО: Organizacijos nuotr.
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 41 попытку незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 13 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 56 мигрантов.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2 252.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,5 тыс. нелегальных мигрантов.

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