В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 32 попытки незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в среду предотвратили проникновение 63 мигрантов.
Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 40. В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 357 нелегальных мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Не говорю "нет": пойдет ли премьер в президенты Литвы?
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не отвергает...
В спальных районах Вильнюса введут плату на некоторых улицах
С 9 и 16 января в Вильнюсе вводят изменения в порядок...
Украинских беженцев приглашают молиться со священником не из Московского Патриархата
Украинских беженцев и других литовских православных,...
В Литву пришли холода, синоптики сообщают, когда грядут перемены
В пятницу погоду в Литве обусловит небольшой...
ЛПЦ: Рождественская вечеря и торжества в честь Остробрамской иконы Божией Матери в Вильнюсе
В 17.00 в соборном храме Свято-Духова монастыря (ул....