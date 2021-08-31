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За минувшие сутки на границе с Беларусью литовские должностные лица развернули почти 30 незаконных мигрантов, ни одного из них не пустили в Литву, сообщила во вторник Служба охраны госграницы (СОГГ).
На границе Литвы с Беларусью развернули 30 нелегальных мигрантов
© AFP / Scanpix

Должностные лица фиксировали и группу до десяти лиц на белорусской стороне – эти мигранты не пытались перейти на территорию Литвы.

За минувшие сутки также был случай, когда незаконно в страну пытались проникнуть те же лица, которым до этого не разрешили пробраться на территорию Литвы в недопустимом месте.

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Ночью у Швенченского района на белорусской стороне сотрудники СОГГ слышали шесть отдельных выстрелов.

Патрулирование литовской территории на границе с Беларусью продолжается в усиленном режиме.

В минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

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