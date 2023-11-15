На границе Литвы с Беларусью развернули 20 нелегальных мигрантов

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
За минувшие сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили 20 попыток незаконного пересечения литовско-белорусской границы.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 35 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 46 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 2374.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили более 21,6 тыс. нелегальных мигрантов.

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