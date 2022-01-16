По данным пограничников, это самое большое число не пропущенных мигрантов в этом году.

В пятницу в Литву не впустили 4 мигрантов, в четверг - 18. В среду, во вторник и в понедельник не было нелегальных попыток пересечения границы.

В полночь пятницы на границе с Беларусью закончилось действие чрезвычайного положения, которое было введено 10 ноября 2021 года, но остается в силе более мягкий режим - экстремальная ситуация.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4200 мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

С начала августа 2021 года, когда пограничники получили право разворачивать нелегалов, в Литву не впустили 8168 нелегальных мигрантов.