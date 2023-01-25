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Во вторник сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 17 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь литовско-белорусскую границу.
На границе Литвы с Беларусью развернули 17 нелегальных мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 6 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение также 6 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 238 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 184.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 506 нелегальных мигрантов.

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