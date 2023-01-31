В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 10 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в воскресенье предотвратили проникновение 76 мигрантов.
За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 217.
Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19 532 мигрантов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве открыты несколько новых бассейнов, какие цены ждут посетителей
В прошлом году в разных городах Литвы открыли новые...
В Литве чашка кофе стоит дороже, чем в других странах региона: предприниматели не видят возможностей для снижения цен
В последнее время многие жители Литвы отказывают себе...
В Кедайняй рухнули конструкции моста через реку Невежис, перекрыто движение
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что...
По подозрению в хранении наркотиков задержан друскининкайский политик
Кандидата в горсовет Друскининкая от Партии труда...
Авиакомпания Ryanair упраздняет два маршрута из Вильнюса, это скажется на ценах
27 января вечером появилась информация о том, что...