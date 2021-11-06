aA
За минувшие сутки литовские пограничники предотвратили проникновение в Литву из Беларуси 126 нелегальным мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) в субботу.
На границе Литвы с Беларусью развернули 126 нелегальных мигрантов
© Reuters / Scanpix

В пятницу в Литву по гуманитарным причинам никого не впустили.

В четверг в Литву не впустили 58, в среду - 87, во вторник - 96, в понедельник - 11 человек.

За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 5623.

В этом году нелегально в Литву пришли более 4200 мигрантов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы: кризисы позволили заново оценить важность сотрудничества стран Балтии (30)

Последние кризисы позволили заново оценить важность...

На границе Литвы с Беларусью развернули 58 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники...

Сейм рассмотрит предложение продлить полномочия военных на границе с Беларусью (2)

Сейм Литвы рассмотрит предложение продлить на три...

Глава Погранслужбы Литвы: обнаруженных внутри страны мигрантов не высылают в Беларусь, а задерживают (13)

Пограничники стали строже применять политику...

TOP новостей

Ученый: есть повод для опасений, что ситуация в Литве ухудшится (54)

Можно ли утверждать, что в Литве достигнут самый...

Skiepai nuo gripo Jurgita Sejonienė

Депутат об отговаривающих от вакцинации врачей: их должны лишать лицензии

Президент Литвы Гитанас Науседа наложил вето на...

Коронавирус в Литве: 3279 новых случаев и 27 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 3279 новых...

Желающие получить 100 евро пенсионеры должны привиться первой дозой не позже 9 ноября

Пенсионеры старше 75 лет, которые хотят получить 100 евро,...

В выходные в Литве будет дождливо и ветрено (4)

В выходные Литва останется в южной зоне циклона,...