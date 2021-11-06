На границе Литвы с Беларусью развернули 126 нелегальных мигрантов

В пятницу в Литву по гуманитарным причинам никого не впустили.
В четверг в Литву не впустили 58, в среду - 87, во вторник - 96, в понедельник - 11 человек.
За минувшие сутки литовскими пограничниками и помогающими им представителями вооруженных сил Литвы не применялось служебное оружие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
С начала августа, когда пограничники получили право не впускать иностранцев, переходящих границу с Беларусью в запрещенных местах, в Литву их не было впущено 5623.
В этом году нелегально в Литву пришли более 4200 мигрантов.
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