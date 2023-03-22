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За прошлые сутки сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) предотвратили проникновение 12 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу.
На границе Литвы с Беларусью развернули 12 нелегальных мигрантов
© DELFI / Josvydas Elinskas

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 15 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 85 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили более 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 529.

В августе 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили свыше 19,8 тыс. нелегальных мигрантов.

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