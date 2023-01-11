В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 18 попыток незаконного пересечения границы с Беларусью, польские пограничники в понедельник предотвратили проникновение 40 мигрантов.

Всего за 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 221 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь литовско-белорусскую границу, в этом году – 111. 3 августа 2021 г. пограничникам было предоставлено право не пропускать из Беларуси мигрантов, пытающихся пересечь границу с Литвой в запрещенных местах, с тех пор в общей сложности в Литву не впустили 19 438 нелегальных мигрантов.