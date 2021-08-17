На границе Литвы с Беларусью пограничники развернули почти 50 нелегальных мигрантов

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах, а также в Друскининкском самоуправлении.
В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на территории соседней страны.
Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.
За сутки задержаны два человека, которые попали в Литву в неположенном месте, однако они не связаны с потоками нелегальных мигрантов.
Происшествие зафиксировано у границы с Россией, когда два жителя Калининградской области по ошибке приплыли в Литву по реке Нямунас на резиновой лодке и были задержаны уже в Литве. Им был выписан штраф по 35 евро. В тот же день граждане России были переданы пограничникам Калининградской области.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Большинство - иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
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