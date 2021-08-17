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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти полсотни лиц, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).
На границе Литвы с Беларусью пограничники развернули почти 50 нелегальных мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском райнах, а также в Друскининкском самоуправлении.

В Шальчининкском районе отмечено эпизодическое усиление сил белорусских пограничников у госграницы, в районе Друскининкского самоуправления пограничники слышали несколько десятков выстрелов из автоматов на территории соседней страны.

Было установлено, что те же самые лица пытались попасть в Литву несколько раз в разных местах.

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За сутки задержаны два человека, которые попали в Литву в неположенном месте, однако они не связаны с потоками нелегальных мигрантов.

Происшествие зафиксировано у границы с Россией, когда два жителя Калининградской области по ошибке приплыли в Литву по реке Нямунас на резиновой лодке и были задержаны уже в Литве. Им был выписан штраф по 35 евро. В тот же день граждане России были переданы пограничникам Калининградской области.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов. Большинство - иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пытающихся пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

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