На границе Литвы с Беларусью пограничники развернули несколько мигрантов

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском районах.
Ни один нелегальный мигрант не был пропущен на территорию Литвы.
Пограничники сообщили, что зафиксированы случаи, когда в страну хотели попасть лица, которые уже пытались перейти границу в неположенном месте.
Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в воскресенье использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров - Польши и Латвии.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов, большинство - иракцы.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
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