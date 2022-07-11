11 июля долгожданные перемены начались – камни с горы Таурас возвращаются на еврейское кладбище. Пока еще есть вопрос, действительно ли это камни с могил, поэтому создана комиссия – она их осмотрит и рассортирует.

"Не говорили, а просили, объясняли, показывали... Несколько лет назад на встречу с мэром Ремигиюсом Шимашюсом даже приводили раввина, господина Калева Крелина, но были другие приоритеты... песочек, холмик, Погоня, мелки – все это стоит дешево, но все видят. Были обещания, рукопожатия, говорили, не переживайте, все сделаем весной – вот, сегодня наступила весна", – сказал Лупшицас.

По словам Лупшицас, происходящее сегодня - прецедент. "В Вильнюсе есть больше 7 мест (есть и другие), где использованы надгробные камни, на них и буквы есть, не надо быть сыщиком, чтобы увидеть", – продолжил он.

Лупшицас подчеркнул, что из таких камней нельзя делать скульптуры или постаменты: "Это украденное у людей имущество, его должны вернуть. По закону иудеев, его называют Галаха, эти камни должны закопать, спросите у любого раввина".

Представитель муниципалитета Вильнюса Айрида Дагене информировала Delfi, что эти камни вернут на еврейское кладбище.

"В советское время эти надгробья варварски использовались для строительство лестниц на горе Таурас, у Лютеранского сада, сейчас их вернут на место – сегодня начаты работы по демонтажу", – сказала Дагене.

Все камни отвезут на аллею Киркутаса.

"Во время первичного осмотра надписей не обнаружено, но сама форма камней вызывает подозрение - вероятно это были надгробья. Там все осмотрят и решат, что перевезут к Дворцу спорта", – сказала Дагене.

Новая лестница на гору появится, когда будут строить Национальный концертный зал, а дорожки Лютеранского сада соединят с террасой НКЗ.

Вильнюсский муниципалитет указал, что вопрос демонтажа лестницы обсуждался с Департаментом культурного наследия и Еврейской общиной Литвы.

На территории старого еврейского кладбища в Шнипишкес и на территории бывшего еврейского кладбища на ул. Оланду (в Ужуписе) уже сейчас хранят больше 1000 тонн надгробных памятников, которые были найдены в разных частях города. В советское время их использовали и для строительства инфраструктуры, зданий.

На ул. Оланду привезли камни с ул. Т.Косцюшкос, Латвю, Витауто, с территории Западной объездной дороги.

Те здания, которые содержат фрагменты еврейских надгробий, если их сейчас еще не планируют демонтировать, отмечают специальными табличками (к такому решению пришли, поговорив с представителями еврейской общины) - это здания на ул. Жеручё, 4 (Лаздинай), на территории Вильнюсской клинической больницы (Антакальнис), на ул. Витянё, 6.

На территории Ужупского еврейского кладбища из этих камней планируют создать мемориал. Это кладбище действовало с 1830 по 1963 г.

В 1961 г. советская власть решила ликвидировать старое еврейское кладбище в Вильнюсе, а надгробья использовали в качестве строительного материала (для лестниц, опорных стенок, украшения фасадов трансформаторных), не во всех случаях с надгробий даже стирали надписи.

Несколько лет назад территория бывшего кладбища на ул. Оланду была приведена в порядок и подготовлена для посещений – появились аллеи, дорожки, информационные стенды.