2024.09.11 07:03

На горе Гедиминаса уже можно увидеть впечатляющую фреску

 
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freska
freska
ФОТО: madeinvilnius.lt | freska

Литовский национальный музей вместе с Французским институтом в Литве и Вильнюсским муниципалитетом начили уникальный художественный проект – в Вильнюсе на склоне горы Гедиминаса появляется творение известного французского художника Гийома Легро (Guillaume Legros), более известного как Saype – огромная эфемерная фреска. Saype уже осуществил проект Beyond Walls в 20-ти городах мира: от Женевы до Берлина, Дубая и Каира, пишет портал madeinvilnius.lt.

Saype будет рисовать фреску до 17 сентября. Желающие могут наблюдать за процессом во дворе Литовского национального музея, около Дома государственного служащего, а 17 сентября состоится презентация творения и бесплатный концерт Fanflures de France.

Французский художник изобразит две руки в процессе рукопожатия - это символ дружбы Литвы и Франции, общих ценностей и единства.

Создание фрески обсуждалось и было согласовано со всеми ответственными учреждениями, чтобы фреска не только не нанесла вреда горе, но и дополнила ее художественным акцентом. Склон, на котором появится фреска, уже надежно укреплен.

Вильнюс станет 21-м городом проекта Beyond Walls. Легро, который год назад посетил Литву, чтобы познакомиться с местом, где появится его творение, сказал: „Когда я увидел Балтийский путь в экспозиции башни Литовского национального музея и увидел фотографии, пережил такое чувство, будто Вильнюс ждал меня“.

Saype создает фреску при помощи натуральных красок, которые со временем полностью растворятся, не оставив никакого следа в природе.

Он создает картины на траве и почве. Художник использует краски на базе мела и угля.

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