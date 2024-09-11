На горе Гедиминаса уже можно увидеть впечатляющую фреску

Saype будет рисовать фреску до 17 сентября. Желающие могут наблюдать за процессом во дворе Литовского национального музея, около Дома государственного служащего, а 17 сентября состоится презентация творения и бесплатный концерт Fanflures de France.
Французский художник изобразит две руки в процессе рукопожатия - это символ дружбы Литвы и Франции, общих ценностей и единства.
Создание фрески обсуждалось и было согласовано со всеми ответственными учреждениями, чтобы фреска не только не нанесла вреда горе, но и дополнила ее художественным акцентом. Склон, на котором появится фреска, уже надежно укреплен.
Вильнюс станет 21-м городом проекта Beyond Walls. Легро, который год назад посетил Литву, чтобы познакомиться с местом, где появится его творение, сказал: „Когда я увидел Балтийский путь в экспозиции башни Литовского национального музея и увидел фотографии, пережил такое чувство, будто Вильнюс ждал меня“.
Saype создает фреску при помощи натуральных красок, которые со временем полностью растворятся, не оставив никакого следа в природе.
Он создает картины на траве и почве. Художник использует краски на базе мела и угля.