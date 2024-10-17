На фото запечатлена Тринкунайте в сопровождении сотрудников СРФП

Напомним, что в связи с деятельностью Foxpay проверку проводит Центробанк, а Служба спецрасследований (ССР) начала расследование.

Цетробанк Литвы сообщил, что дополнительно будет контролировать платежи технологической компании Foxpay через систему Centrolink.

Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения.