На фото запечатлена Тринкунайте в сопровождении сотрудников СРФП

Напомним, что в связи с деятельностью Foxpay проверку проводит Центробанк, а Служба спецрасследований (ССР) начала расследование.
Цетробанк Литвы сообщил, что дополнительно будет контролировать платежи технологической компании Foxpay через систему Centrolink.
Компания Foxpay попала в поле зрения Национальной комиссии по координированию защиты важных для нацбезопасности объектов, когда она не разрешила Тринкунайте купить компанию LITLAB, основной акционер этой компании – муж экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкас. По оценке комиссии, инвестор Тринкунайте не отвечает требованиям закона об охране объектов национального значения.
Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., а с конца 2023 г. до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел с поста директора Foxpay.
Правда, портал 15min.lt сообщал, что Германас какое-то время работал в компании Навицкаса LITLAB. Кроме того, Навицкас и Германас принимали решения в работе группы компаний Тринкунайте iSun. Навицкас возглавлял и другие компании Тринкунайте и Германаса.
Навицкене говорила, что Тринкунайте ее дальняя родственница – сестра жены брата мужа. По словам Навицкене, она редко общается с Тринкунайте и ничего не знала о прошлом Германаса.
Позже 15min.lt сообщил, что в прошлом году Навицкене вместе с Тринкунайте и Германом на частном самолете летала в Дубай.
Из-за разразившегося после этого скандала Навицкене покинула пост министра социальной защиты и труда.