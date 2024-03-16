На фоне проблем с промежуточными экзменами, министр образования Литвы думал об отставке

"Вопрос, который часто возникает, который мы слышим и который задаем себе сами — это вопрос ответственности. Кто несет ответственность за то, что в некоторых проверках задания не соответствуют либо программе, либо были с ошибками, неправильными или непропорционально сложными", – сказал Г. Якштас на пятничной пресс-конференции.

"Мы также обсуждали с замминистра, чья это ответственность. Мы сами чувствуем за это ответственность – и я, и замминистра. Понимаем, что, когда в политике заходит речь об ответственности, это обычно означает (...) отставку", – сказал он.

"Действительно мы тщательно рассмотрели этот вариант, который, видимо, был бы самым простым и для меня, и для замминистра. Но что тогда (будет – ELTA) в системе образования? Есть ли у нас люди, которые сейчас собрались бы и захотели занять эти должности и решить проблемы? Мы этого не видим", – подчеркнул министр образования.