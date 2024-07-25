2024.07.25 21:06

На фестиваль „Молодой, как Вильнюс“ собралось множество людей: все ждут лишь одного

 
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Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“
Festivalis „Jaunas kaip Vilnius“
ФОТО: Andrius Ufartas

В столичном парке Вингис проходит фестиваль „Молодой, как Вильнюс„ в честь 701-го дня рождения города.

И неважно, что в Вильнюсе стоит мрачная погода, сегодня в городе праздник. Третий год подряд город празднует свой день рождения 25 июля бесплатным фестивалем „Молодой, как Вильнюс“.

Į "Jaunas kaip Vilnius" koncertą Vingio parke plūsta minios žmonių

Вечеринка продлится до ночи.

Новинка этого фестиваля – отдельная Молодежная сцена, ее цель – представить зрителям независимых исполнителей, восходящие таланты. На главной сцене по традиции состоялся концерт классической музыки.

Į "Jaunas kaip Vilnius" koncertą Vingio parke plūsta minios žmonių

После этого выступают литовские дуэты популярных исполнителей.

Į "Jaunas kaip Vilnius" koncertą Vingio parke plūsta minios žmonių

Все собравшиеся ждут одного - в 22 ч, начнется концерт британской исполнительницы Риты Оры!

Важная информация для зрителей

Организаторы сообщают, что на мероприятие можно приходить с животными, рекомендуется приносить свои бутылки для воды (пустые), наполнить их можно будет в 7 установленных фонтанах для питьевой воды.

На мероприятие рекомендуется приезжать и с него уезжать на общественном транспорте, поскольку движение около парка Вингис будет ограничено. На фестиваль можно приезжать на велосипедах, для них оборудованы специальные стоянки.

День рождения Вильнюса празднуют два раза в год - 25 января (день упоминания имени Вильнюса) и 25 июля (день покровителя Вильнюса Св. Христофора).

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