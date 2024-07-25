На фестиваль „Молодой, как Вильнюс“ собралось множество людей: все ждут лишь одного

И неважно, что в Вильнюсе стоит мрачная погода, сегодня в городе праздник. Третий год подряд город празднует свой день рождения 25 июля бесплатным фестивалем „Молодой, как Вильнюс“.

Вечеринка продлится до ночи.

Новинка этого фестиваля – отдельная Молодежная сцена, ее цель – представить зрителям независимых исполнителей, восходящие таланты. На главной сцене по традиции состоялся концерт классической музыки.

После этого выступают литовские дуэты популярных исполнителей.

Все собравшиеся ждут одного - в 22 ч, начнется концерт британской исполнительницы Риты Оры!

Важная информация для зрителей