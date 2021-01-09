Это первый в истории Литвы случай, когда грипп установлен на ферме домашней птицы, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба.

Подозрения возникли после того, как на этой небольшой ферме в Каунасе пало несколько кур и индюков. Взятые образцы показали птичий грипп.

Чтобы установить, связан ли вирус с распространяющимся в Европе птичьим гриппом, образцы будут отправлены в лабораторию Евросоюза для дополнительных исследований.