Это первый в истории Литвы случай, когда грипп установлен на ферме домашней птицы, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба.
Подозрения возникли после того, как на этой небольшой ферме в Каунасе пало несколько кур и индюков. Взятые образцы показали птичий грипп.
Чтобы установить, связан ли вирус с распространяющимся в Европе птичьим гриппом, образцы будут отправлены в лабораторию Евросоюза для дополнительных исследований.
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