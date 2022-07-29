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На нелегально построенном в Вильнюсе и заброшенном Доме Москвы в минувший четверг - 28 июля, появилась созданная художниками из Литвы, Украины и Эстонии фреска.
На фасаде заброшенного Дома Москвы в Вильнюсе появилась фреска "ДО ПОБЕДЫ"

Художников поддержало посольство Украины и многочисленная Украинская община Литвы. Было решено сделать здание-привидение символом силы Украины.

Работы были начаты в четверг утром. Работал робот Альберт из Эстонии – единственный во всем мире робот-художник.

На фасад "Дома Москвы" перенесли фотографию Елены Титаренко из цикла портретов, на которой запечатлена волонтер, помогающая беженцам и украинским военным в Запорожье.

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Фотосессия проходила не в студии, а в цеху, где волонтеры изготавливают противотанковые ежи и другое оборудование для фронта. Название проекта – ДО ПЕРЕМОГИ / ДО ПОБЕДЫ.

На фотографии запечатлена Татьяна - волонтер из Запорожья. Портрет был создан в апреле этого года, через два месяца после начала войны.

Необходимые для осуществления проекта деньги - 13 000 евро - были собраны в течение недели.

Работа была начата в 8 ч., к 20 ч. фреска была практически полностью готова. Полностью работу над ней планируют завершить 29 июля.

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