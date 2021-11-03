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На фасаде каунасского СИЗО со стороны улицы А.Мицкявичуса появились произведения искусства – портреты осужденных, отбывающих наказание в разных тюрьмах страны.
Nuteistųjų portretai
Nuteistųjų portretai
© DELFI

Эти портреты были созданы художницей, которая посещала заключенных и общалась с ними в тюрьмах.

Эта экспозиция – часть проекта "Портреты карьеры". Цель этого проекта - воспитание социальных навыков у заключенных, чтобы им было легче влиться в рынок труда и вернуться в систему образования.

Кроме того, эти портреты должны изменить отношение к осужденным со стороны окружающих, заставить их отказаться от стереотипов. Каждый плакат дополнен словами осужденных: мыслями о себе, своем будущем после освобождения.

Nuteistųjų portretai
Nuteistųjų portretai
© DELFI

"Мы хотим показать, что люди, находящиеся в тюрьмах, не отличаются от тех, кто находится по другую сторону забора. Конечно, проект провокационный, но иногда легкая провокация помогает людям взглянуть на то, чего обычно хочется игнорировать. На это мы и надеемся. Мы рады, что СИЗО приняло нашу инициативу", – сказала художница Л.Шлипавичуте.

Это уже вторая публичная экспозиция портретов осужденных. До этого в здании вильнюсского костела Божией Матери Утешения представляли портреты на холсте, на них были написаны мысли заключенных.

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