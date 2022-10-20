На фасад храма евангелистов-реформаторов вернули снятые в советское время скульптуры

По заказу Центра в 2018 году началась реставрация храма.
В этом году был воссоздан исторический облик этого храма, его крышу вновь украсят скульптуры девушки с крестом и двух коленопреклоненных ангелов.
Работы по реставрации на этом не закончатся, они будут продолжены.
Храм евангелистов-реформаторов был возведен в 1830-1835 годах по проекту архитектора Кароля Подчашинского.
В 1837 году над фасадом храма были установлены скульптуры: два коленопреклоненных ангела и фигура символизирующей веру девушки с крестом и кубком в руке.
В 1837 году скульптор украсил крышу храма скульптурами: две скульптуры
В 1949 году скульптуры были сняты с уже не действующего храма, само здание перестроено, приспособлено под кинотеатр, на боковых фасадах оборудованы входы с лестницами.
В 1990 году храм был возвращен верующим.
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