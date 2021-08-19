aA
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) каждую неделю обновляет карту COVID-19, на этой неделе Литва оказалась в красной зоне.
Lietuva Raudonoje zonoje
Lietuva Raudonoje zonoje

Для путешественников из красной зоны применяются самые жесткие требования. Сейчас почти вся Европа входит в красную или желтую зону.

В зеленую зону входит только Польша, Чехия, Венгрия и Румыния.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 506 новых случаев, скончались 2 человека  (9)
Премьер Литвы: если больницы будут быстро заполняться, ограничений избежать не получится  (154)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний определяет зону, в которую входят страны, по количеству заболевших на 100 000 жителей за 14 дней и по количеству положительных тестов.

По данным Департамента статистики Литвы, в Литве этот показатель составляет 260,4 случаев, а доля положительных тестов - 4,3%.

Приезжим из зеленой зоны в Литве никакие ограничения не грозят, разве что минимальные, а приезжих из красной зоны ждут самые жесткие ограничения.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 576 новых случаев, скончались 3 человека (7)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев...

В Армению и Украину отправлена подаренная Литвой вакцина AstraZeneca (11)

В Армению и Украину воздушным транспортом отправлена...

Коронавирус в Литве: 560 новых случаев, скончались 4 человека (17)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 560 новых случаев...

TOP новостей

Порядок в Литве: когда надо носить маски, и что грозит за нарушения (47)

В Литве действуют новые правила, в которых до конца еще...

Speciali „Delfi Svarbiausia“ su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku Arvydas Anušauskas Aleksandras Matonis

"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом (57)

Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр...

Vilnius

Президент Литвы отмечает отсутствие доступной услуги по выдаче "паспорта возможностей" (8)

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с...

На европейской карте COVID-19 Литва попала в красную зону (11)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний...

Глава Минздрава Литвы: такими темпами к сентябрю мы привьем 70% жителей (72)

Если сохранятся нынешние темпы вакцинации, то 70%...