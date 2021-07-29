aA
На обновляющейся каждую неделю карте COVID-19 Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ) Литва оказалась в серой зоне.
На европейской карте COVID-19 Литва оказалась в серой зоне
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ЕЦПКЗ, Литва в четверг включена в серую зону как не представившая данных.

К прибывающим из серой зоны государств в Евросоюзе (ЕС) могут применяться более строгие требования.

Как информировала BNS представитель Национального центра общественного здоровья Юстина Петравичене, сейчас выясняется, по каким причинам Литва получила оценку как не представившая данных.

Статьи по теме:
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –380, фиксировалась одна смерть  (17)
Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о вакцинации  (31)

"Эксперты указали, что данные предоставили как обычно. Коллеги сейчас общаются с ЕЦПКЗ, чтобы разобраться, почему нет данных, которые находятся в публичном доступе", - сказала Петравичене.

Между тем в статистической таблице ЕЦПКЗ, в которой сравниваются эпидемиологические данные 29 стран Европы за 5-18 июля, Литва находится примерно в середине. Двухнедельный показатель заболеваемости страны тогда составлял 71 случай на 100 000 жителей.

По новейшим данным Департамента статистики Литвы, сейчас этот показатель составляет в стране 91,4.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Правительство Литвы предлагает пойти путем Латвии: работодатели могли бы отстранить от работы непривитых (216)

28 июля на заседании правительства Литвы обсуждался...

Президент Литвы: привейтесь не ради других, а ради себя (78)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей...

Житель Латвии потребовал компенсировать ущерб здоровью, причиненный вакциной от Covid-19 (4)

Намерение правительства компенсировать возможные...

TOP новостей

На полигон в Руднинкай привезли первых мигрантов (27)

29 июля на полигон в Руднинкай привезли первых...

Тимотэ Тимотэ Тимотэ Тимотэ

"Коридор" Тимотэ Суладзе: три собаки и гражданства, запрещенная музыка в Минске и свободная в Вильнюсе (28)

Жители Литвы неоднократно могли видеть на улицах...

Премьер-министр Литвы: ситуация меняется в худшую сторону, это ответ всей Европе (167)

Президент Литвы Гитанас Науседа с премьер-министром...

"Delfi Главное": новая волна коронавируса и наплыв мигрантов - можно ли остановить? О премьере сериала "Коридор" (4)

Главные темы недели в новом выпуске " Delfi Главное "....

Около здания правительства Литвы – протест из-за планов размещения мигрантов в Девенишкес (52)

29 июля после обеда около здания правительства Литвы...