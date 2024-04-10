На этой неделе во всех профессиональных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей

Посетить учебные заведения можно в любой из двух дней с 9 утра до 16 часов.
"Профессиональные школы познакомят посетителей с современными учебно-практическими комплексами и школьными помещениями, а также покажут, как готовят самых востребованных специалистов для рынка труда. Это возможность увидеть своими глазами, как обновляются профессиональные школы, и изменить предубеждения о профессиональном образовании", — говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.
В дни открытых дверей можно будет послушать истории успеха выпускников профессиональных школ и получить консультации преподавателей.
В профессиональных училищах также пройдут интерактивные занятия. Посетителям предложат "примерить" на себя профессию программиста, дизайнера и другие, научиться управлять дронами или пользоваться 3D-принтером, опробовать различные тренажеры.
Профессиональное обучение — возможность получить самые востребованные навыки
Профессиональное обучение является гибким, быстро реагирующим на потребности рынка труда, и предоставляет учащимся возможность воспользоваться преимуществами и приобрести новые практические навыки.
Профессионально-технические училища предлагают не только традиционные программы, но и стажировку на реальном рабочем месте или модули по различным профессиям для учеников старших классов общеобразовательных школах.
Помимо стипендий, учащиеся профессиональных школ получают общежитие и другие студенческие льготы, а также могут принимать участие в программах международного обмена и стажировках за рубежом.
Летний этап основного приема в профессиональные учебные заведения в 2024 году начнется 3 июня. Последний срок подачи документов - 5 августа.
Ознакомиться со списком всех учреждений профессионального образования в стране и выбрать учебные заведения, которые вы хотите посетить, можно здесь.