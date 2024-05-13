На этой неделе в разных местах столицы будет ограничено движение

Во время устранения последствий аварии в системе канализации до 17 мая будет ограничено движение около дома 7А на ул. А.Сметонос. Для обеспечения подъезда к зданию 5 на ул. А.Сметонос, на участке ул. К.Гриняус временно отзывают одностороннее движение.

Во время установки систем 13–14 мая с 9.15 до 15 ч. около железнодорожных переездов на ул. Павильнё, и около ул. Субачаус и Юодасис кяляс, будет ограничено движение – проезжая часть будет временно сужена до одной полосы.

Во время реконструкции ул. Мокиклос в Галгяй с 14 мая по 15 августа вводится круговое движение на перекрестке ул. Рокантишкю, Центрине, Мокиклос, Шяурине. С ул. Брукнес на это кольцо выехать нельзя.