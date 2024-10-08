2024.10.08 07:09

На этой неделе установится теплая, но дождливая погода

 
ru.DELFI.lt
Ruduo Vilniuje
Ruduo Vilniuje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

Во вторник погоду в Литве обусловит зона высокого атмосферного давления. Днем ожидается переменная облачность, во многих районах будут прояснения. Вероятность осадков на большей части территории невелика.

Днем будет тепло, воздух прогреется до 12-17 градусов.

В среду ночью к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления, местами пройдут дожди. Наибольшая вероятность дождя на севере страны. Ночи станут теплее, заморозков не ожидается. По ночам будет 5–10 градусов тепла.

В среду весь день будет идти дождь. Осадки будут кратковременными, но охватят большую часть страны. Только на востоке страны будет суше. Днем будет тепло - 15–20 градусов.

Во второй половине недели погода будет похожей. Местами ожидаются осадки, а по ночам и днем будет теплее.

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