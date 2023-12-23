"На этой войне определяется если не все, то очень многое": политический аналитик о Лукашенко, офисе Тихановской и войне

- Лукашенко действительно периодически устраивает себе такие вояжи. Это его попытка восстановить хоть какую-то многовекторность внешней политики в отсутствии западного. Понятное дело, что ему некомфортно находиться в состоянии абсолютного сателлита. В большинстве своём цель этих визитов - подтолкнуть лидеров разных стран поактивнее инвестировать в Беларусь. Пока не видно ощутимых результатов этих визитов. Россия ведёт такую же внешнюю политику, она также пытается навязать Китаю свою дружбу, лояльность. Отчасти это демонстрация Западу, что у вас не получится нас изолировать, мы все равно найдём себе друзей. А насчёт оккупации, я никогда не был сторонником этого термина по отношению к Беларуси. Мне кажется, что это такое художественное преувеличение; история знала множество режимов сателлитов. К тому же существует разница между степенью автономности ГДР и оккупированной Литвой. И сейчас Беларусь скорее в состоянии ГДР. У режима Лукашенко сохраняется определённая степень субъектности и автономии, хотя она очень пострадала после 2020 года, и особенно после 2022 года. Но Беларусь не находится в состоянии Херсонской области. По факту ни один юрист вам не опишет сегодняшнее положение Беларуси как фактическую или юридическую оккупацию. Сейчас даже российские войска практически полностью выведены из страны, сейчас военное присутствие России почти такое же, как оно было в конце 2021 года. Получается, какая-то мерцающая оккупация.