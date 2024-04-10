На этой неделе во всех профессиональных учебных заведениях пройдут дни открытых дверей

Посетить учебные заведения можно в любой из двух дней с 9 утра до 16 часов.

"Профессиональные школы познакомят посетителей с современными учебно-практическими комплексами и школьными помещениями, а также покажут, как готовят самых востребованных специалистов для рынка труда. Это возможность увидеть своими глазами, как обновляются профессиональные школы, и изменить предубеждения о профессиональном образовании", — говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

В дни открытых дверей можно будет послушать истории успеха выпускников профессиональных школ и получить консультации преподавателей.