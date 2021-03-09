На этой неделе в Литву временно вернется зима

Вероятность осадков невелика. Во многих местах прогнозируют гололед. Будет от 2 градусов на востоке и юго-востоке до 0 в Паневежисе, Каунасе и Варене, в Шяуляй, Тельшяй и Клайпеде будет 1 градус тепла, а на взморье прогнозируют 2-3 градуса тепла.
В ночь на среду будет облачно с прояснениями. Особых осадков не ожидается. Прогнозируют гололед. Температура от 4–9 градусов мороза на востоке до 1–3 градусов мороза на взморье.
В среду во второй половине дня в северо-западные районы придет атмосферный фронт. Местами пройдет снег. Усилится ветер, ожидается метель. Днем будет 0–4 градуса тепла. Прохладнее будет на юго-востоке, а теплее – на юго-западе страны.
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