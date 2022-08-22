На западе будет облачно, во многих районах пройдут небольшие интенсивные летние дожди, ожидается гроза. Поднимется ветер до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 22–25, на восточных склонах Жемайтийской возвышенности - местами до 26-27 градусов тепла.

На востоке ожидается переменная облачность. Дожди пройдут лишь местами, будут небольшими, наибольшая вероятность осадков во второй половине дня. Воздух прогреется до 26–29 градусов тепла.

Во вторник погодные условия почти не изменятся. И ночью и днем на западе прогнозируют небольшие дожди, местами с грозами. На востоке будет больше солнца, вероятность осадков невелика. Ночью будет 14–19 градусов тепла, а днем - 26–31, только у моря будет 25 градусов выше нуля.

В среду на востоке по-прежнему усилится зона высокого давления. В начале ночи и после обеда на западе возможны осадки. Местами - грозы. Ночью будет 15–20, днем 27–32 градуса, только у моря будет прохладнее.

С четверга до выходных Литва должна остаться в теплой зоне антициклона. Не всегда будет солнечно, но вероятность осадков невелика. Ночью будет 15–20, днем будет душно и жарко, даже в тени будет 27–32 градуса.