На этой неделе в Литву возвращается настоящая зима

Днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов время от времени ожидаются осадки, в основном мокрый снег и снег. На северо-востоке местами появится покрывало из мокрого снега. Днем похолодает, местами можно будет услышать звуки грозы. Утром местами гололед. День будет ветреным, порывы северо-западного ветра местами достигнут 15–20 м/с, у моря – 21–23 м/с. Днем будет 0–4 градуса тепла.
В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, осадки в виде снега возможны лишь местами и будут небольшими. Ночью будет 3-8 градусов мороза, только на юго-западе будет 0–2 градуса мороза. Гололед ожидается и ночью и днем.
Во вторник днем с юго-запада придет теплый атмосферный фронт. Будет пасмурно. Местами, особенно на юго-западе, на юге ожидаются осадки, будет идти снег. Днем будет от 3 градусов мороза на востоке до 2 градусов тепла у моря и за Неманом.
В среду над Литвой пройдет небольшой циклон. И ночью, и днем во многих районах ожидаются осадки, в основном снег. Ночью в южных районах может идти сильный снег, под снегом - лед. Ночью буде 2–7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В ночь на четверг на востоке и в центральных районах еще ожидается небольшой снег. Ветер сменится на северный. Похолодает: ночью 4–9, местами до 12 градусов тепла. В четверг днем в регионе ненадолго установится зона высокого давления. Особых осадков не ожидается, но небольшой снег возможен. Днем будет 1–6 градусов мороза.
В пятницу ночью Литва останется в зоне высокого давления, усилится восточный ветер. Вероятность осадков невелика. Днем будет 5–10, на востоке до 13–15 градусов мороза. Днем с запада придет новый циклон, который принесет обильные осадки. Будет дуть сильный и порывистый восточный, юго-восточный ветер, поэтому местами возможна метель. Днем будет 2–7 градусов мороза.
В выходные циклон обусловит переменчивую погоду. В субботу ждет потепление, пойдет мокрый снег и дождь. В воскресенье снова похолодает.