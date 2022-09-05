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Первая вакцина от штамма омикрон появится в Литве на этой неделе.
Vakcinacija
Vakcinacija
© Scanpix / Reuters

"Адаптированная вакцина будет доставлена в Литву (...) в начале недели. Из-за логистики точная дата может меняться, поэтому мы ее уточним", – сказал советник главы Минздрава Томас Багдонас.

По его словам,в Литву доставят 100 000 доз вакцины. Европейское агентство лекарственных средств утвердило адаптированную вакцину компаний Pfizer и BioNTech от штамма омикрон.

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Благодаря такому шагу в ЕС появилась возможность начать кампанию по ревакцинации от COVID-19 перед холодным сезоном. Этот препарат действен как против основного варианта коронавируса, так и против штамма омикрон.

Однако эта вакцина не защищает от новых более заразных субвариантов BA.4 и BA.5, которые сейчас доминируют в мире. Решение по вакцинам от новых вариантов будет принято в ближайшие недели.

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