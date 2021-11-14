Фармацевтическая компания BioNTech и Pfizer доставили 67 860 доз вакцины Comirnaty в среду, Moderna доставила 1200 доз вакцины Spikevax.
Новые партии будут храниться на складе Центра по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения до тех пор, пока вакцины, ранее поставленные производителями, не будут распределены по муниципалитетам.
Вакцины распределяются по муниципалитетам в зависимости от их населения и уровня вакцинации. Муниципалитеты заранее информируются о запланированном количестве вакцины, которое будет им выделено, чтобы процесс вакцинации мог проходить гладко.
Жители могут привиться или получить бустерную дозу вакцины COVID-19, зарегистрировавшись на сайте www.koronastop.lt или позвонив по номеру 1808. Прививки можно также сделать у семейного врача. Жители должны связаться с администрацией учреждения, чтобы узнать, проводится ли в их личном медицинском учреждении вакцинация от COVID-19.
В Литве одной или двумя дозами вакцины уже привиты 1,83 миллиона человек или 65,6 процента населения.
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