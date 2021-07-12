На этой неделе в Литве прогнозируют экстремальные температуры: когда лучше оставаться в тени

"Внимание! 12–15 июля будет очень жарко, днем местами будет до 30–34 градусов. Кроме того, сегодня надо избегать солнца. УФ-индекс очень высок - 6–7. На улице нужна защита: легкий светлый головной убор, очки от солнца светлая и легкая одежда. С 11 до 16 ч. лучше оставаться в тени. Берегите себя и не перегревайтесь на солнца", – сказано на странице meteo.lt в фейсбуке.

Напомним, что в Литву возвращается жара.

В ночь на 13 июля вероятность осадков будет небольшой. Температура составит 16–21 градус. Днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 29–34 градусов.

14 июля ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 28–33 градуса тепла.

15 июля днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 29–34 градуса тепла.

16 днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 29–34 градуса.

17 июля днем местами пройдут небольшие дожди с грозами. Ночью будет 17–22, днем 28–33 градуса тепла.