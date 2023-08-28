На этой неделе в Литве ожидается по-летнему теплая погода

Во вторник ночью погоду обусловит зона высокого давления, будет малооблачно и ясно, без дождя, только утром на юго-западе возможны небольшие осадки - дожди с грозами. Ночью будет 9-14, на Куршской косе 15-17 градусов тепла. Во вторник днем над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные с грозами и градом. Днем будет 19-24, на юго-востоке 25-28 градусов тепла.

В среду погоду в Литве обусловит зона низкого давления. И ночью и днем прогнозируют дожди с грозами, местами прогнозируют град. Ночью будет 15-20 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов, на западе будет 21-24 градуса тепла.

В четверг ночью во многих районах, а днем местами пройдут небольшие дожди, кое-где сильные. Ночью будет 14-19, а днем всего 18-23 градуса тепла.

В пятницу дожди пройдут лишь местами, в основном на западе и на востоке страны. Ночью будет 10-15, днем 17-22 градусов тепла.