На этой неделе в Литве - настоящее лето: воздух прогреется до 25 градусов

Приятной погода будет и в четверг. Вероятность осадков будет невелика. Ночью ветер успокоится, а днем будет дуть северный или северо-восточный ветер скоростью до 3-8 м/с. Утром будет 7-12 градусов. Днем воздух снова прогреется до 19-24 градусов тепла.
В пятницу и ночью и днем температура будет похожа на ту, что прогнозируют в четверг. Будет дуть ветер переменного направления. Ночью без осадков, а днем местами возможны кратковременные осадки.
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