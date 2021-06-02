На этой неделе в Литве - настоящее лето: воздух прогреется до 25 градусов

Приятной погода будет и в четверг. Вероятность осадков будет невелика. Ночью ветер успокоится, а днем будет дуть северный или северо-восточный ветер скоростью до 3-8 м/с. Утром будет 7-12 градусов. Днем воздух снова прогреется до 19-24 градусов тепла.

В пятницу и ночью и днем температура будет похожа на ту, что прогнозируют в четверг. Будет дуть ветер переменного направления. Ночью без осадков, а днем местами возможны кратковременные осадки.