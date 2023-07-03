На этой неделе синоптики прогнозируют приятную погоду

В понедельник днем погоду в Литве обусловит зона низкого давления, которая установилась над Скандинавией. Днем будет облачно с прояснениями, на западе и на севере страны прогнозируют небольшие осадки, местами с грозами. Днем будет 18–23 градусов, прохладнее будет в Клайпеде и Тельшяй, теплее в Вильнюсе и Алитусе.

В ночь на вторник более облачной погода будет на северо-западе страны, на юго-востоке облака рассеются. На северо-западе прогнозируют дожди с грозами. Ночью будет 10–15, у моря 16–18 градусов тепла.

Во вторник днем обещают переменную облачность, на северо-западе возможны дожди с грозами. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В ночь на среду облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь в начале ночи и только местами. Утром будет 9–14, у моря 15–17 градусов тепла.

В среду днем облачность немного увеличится, местами пройдут небольшие дожди с грозами. Днем будет 23–28 градусов тепла.