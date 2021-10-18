Во вторник ночью будет ясно, без осадков. Ночью заморозки до 0–3 градусов, на поверхности почвы до 7 градусов мороза. Только местами, где сохранятся облака будет 1–3 градусов тепла, на Куршской косе будет 4–6 градусов тепла.

Днем зона высокого давления уйдет на восток, а запада приблизится атлантический циклон. Появятся облака, но осадков не ожидается. Днем будет всего 6–11 градусов тепла.

В среду над страной пройдет теплый атмосферный фронт. Ночью будет пасмурно, на западе пойдут дожди. В первой половине дня осадки ожидаются в большинстве районов, позже на западе дожди прекратятся, появятся прояснения. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на косе 7–9 градусов, а на востоке на поверхности почвы ожидаются небольшие заморозки. Днем воздух прогреется до 10–15 градусов.

В четверг Литва будет в теплой зоне циклона, только во второй половине дня над страной появится холодный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди, особенно обильные осадки ожидаются на западе страны. Будет сравнительно тепло, ночью будет 9–13, в полдень до 12–16, позже похолодает.

В пятницу ночью дожди пройдут на северо-западе, а днем в большинстве районов страны. Температура составит 6–11, днем 9–14 градусов тепла.