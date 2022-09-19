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В минувшую пятницу в Литве началась Европейская неделя мобильности – ежегодная кампания, побуждающая жителей оставить машины и отправиться на работу пешком или на транспортных средствах, которые не загрязняют природу.
На этой неделе один день жители смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе
© SĮ „Susisiekimo paslaugos“

Европейская неделя мобильности выпала на 16–22 сентября.

В последний день акции - 22 сентября - в большинстве городов общественный транспорт для жителей будет бесплатным. В столице в этот день пройдут разные мероприятия, будет перекрыто движение на нескольких улицах.


"Неделя мобильности преподнесет немало сюрпризов: 22 сентября - в День без автомобиля - приглашаем бесплатно пользоваться общественным транспортом, а вечером этого дня – предлагаем велосипедную экскурсию по Вильнюсу с экскурсоводом. Участникам акции предложат и тематический маршрут - на велосипеде можно будет проехать по траектории, которая позволит вывести на карте цифру 700, ознакомиться с инфраструктурой для велосипедистов и заново полюбить Вильнюс - на этот раз на двух колесах", – сказано в пресс-релизе "Услуг сообщения".

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