На этой неделе начнется процесс продления ВНЖ в Литве для военных беженцев из Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
На этой неделе начнется процесс продления временного вида на жительство для военных беженцев из Украины. Временный вид на жительство можно продлить до марта 2025 года, говорит руководитель Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

"Очень большому количеству украинцев предоставлена ​​временная защита до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пришло время подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, получившие виды на жительство по временной защите, могут продлить их еще на год", - сказала Э. Гудзинскайте.

"На следующей неделе мы объявим, что уже можно начать оформлять заявки на изменение разрешений онлайн и записываться на визит в Департамент миграции", - в воскресенье сказала глава департамента.

Она отметила, что с начала войны России в Украине 24 февраля 2022 года Литва выдала 46 тыс. цифровых видов на жительство на основании временной защиты.

"Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины", - отметила Э. Гудзинскайте.

По данным Департамента миграции, сейчас в Литве проживает более 85 тыс. украинцев, которые составляют самую большую общину иностранных граждан в стране.

Однако большинство украинцев, приехавших в Литву, не склонны привязываться к жизни в стране.

По словам Э. Гудзинскайте, большинство из них связывают свое будущее с Украиной.

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