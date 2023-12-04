На этой неделе начнется процесс продления ВНЖ в Литве для военных беженцев из Украины

"Очень большому количеству украинцев предоставлена ​​временная защита до 4 марта 2024 года. Поскольку срок действия разрешений истекает, пришло время подумать об их замене. ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, получившие виды на жительство по временной защите, могут продлить их еще на год", - сказала Э. Гудзинскайте.

"На следующей неделе мы объявим, что уже можно начать оформлять заявки на изменение разрешений онлайн и записываться на визит в Департамент миграции", - в воскресенье сказала глава департамента.

Она отметила, что с начала войны России в Украине 24 февраля 2022 года Литва выдала 46 тыс. цифровых видов на жительство на основании временной защиты.

"Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины", - отметила Э. Гудзинскайте.

По данным Департамента миграции, сейчас в Литве проживает более 85 тыс. украинцев, которые составляют самую большую общину иностранных граждан в стране.