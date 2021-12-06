На этой неделе минусовая температура будет держаться и днем

Будет дуть холодный северо-восточный ветер. Местами ожидается небольшая метель, на дорогах будет скользко. Днем будет 3–8 градусов мороза, на севере местами будет 9–10 градусов.

Во вторник ночью небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на востоке. Утром будет 8–10 градусов мороза. На остальной части страны прояснений будет больше, без осадков. Будет 11–13, на севере местами до 14–16 градусов мороза. Будет дуть северный ветер. Во вторник днем осадки прекратятся. Будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит 6–11 градусов мороза.

В среду действие антициклона еще больше усилится, небо станет ясным. Без осадков, местами возможен туман. Ночью будет 12–17 градусов мороза. На севере температура может опуститься еще ниже. Днем будет 8–13 градусов мороза.

В четверг антициклон понемногу уйдет, увеличится облачность. Однако особых осадков не ожидается. Ночью будет 10–15, днем 5–10 градусов мороза. Усилится восточный ветер, местами он будет порывистым, поэтому будет холодно.

В пятницу придут облака. Ночью местами, а днем во многих районах пройдет снег. Будет дуть сильный и холодный восточный ветер. Ночью будет 8–13, днем 1–6 градусов мороза.

В выходные ожидается больше осадков, будет немного теплее, но все равно температура останется ниже 0.