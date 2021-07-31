В понедельник в Литву были доставлены 106 тыс. 470 доз вакцины Comirnaty, которую поставляют компании BioNTech и Pfizer.
В среду производитель Moderna поставил 15 тыс. 600 вакцин Spikevax.
В четверг было доставлено 9 тыс. 600 доз вакцины Janssen компании Janssen Pharmaceutica, а в пятницу – 54 тыс. доз Vaxzevria от AstraZeneca.
Как сообщило Министерство здравоохранения, полученные партии хранятся на складе Центра экстремальных для здоровья ситуаций, пока между самоуправлениями не будут распределены ранее полученные вакцины.
Вакцины распределяются с учетом количества населения в самоуправлениях и темпов вакцинации.
Одной или двумя дозами вакцины от коронавируса в Литве привиты 1,39 млн жителей или 49,6% населения.
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